Москва, , 15:24 — REGNUM До конца года цены в России вырастут по целому ряду причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующий прогноз Счетной палаты РФ.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Я вместе со Счетной палатой очень сильно удивлюсь, если до конца года цены на основные товары не увеличатся по целому ряду причин. Во-первых, из-за сезонного фактора, так как плодоовощная продукция традиционно резко дорожает после окончания осеннего сезона сбора урожая, — сказал Ордов. — Во-вторых, из-за девальвации, так как после подведения итогов выборов в США надежды на возврат рубля к курсу 70 рублей за доллар безнадежно канули в лету. А вот вероятность колебаний в районе 80 и выше явно возросла».

Еще один фактор, на который указал экономист, это фактор денежной эмиссии.

«В октябре ЦБ РФ и Минфин начали эксперимент по необеспеченной рублевой денежной эмиссии. Хотя это очень нужный и положительный опыт, но нельзя быть уверенными в том, что это не подстегнет инфляцию», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что правительству РФ удалось не допустить всплеска инфляции.

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