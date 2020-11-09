Москва, , 15:21 — REGNUM Если президентом США станет демократ Джо Байден, то будет меньше манипуляций с рынком, а торговые отношения и мировая торговля восстановятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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"Можно только догадываться, стало бы избрание Трампа положительным для российской экономики или курса рубля, но жить необходимо в существующей реальности, — сказал Ордов. — Мировые фондовые рынки находятся в высочайшей стадии эйфории, вызванной все новыми инъекциями денежных вливаний со стороны ведущих мировых центральных банков. Может ли Байден это прекратить? Да, но зачем? Ничего концептуально нового пока мировой экономике не предложено, поэтому Байден так же, как и все экономические власти ведущих мировых держав, вынужден будет продолжать ту же самую политику».

Как пояснил Ордов, в российской экономике появилась определенность, что из всех сценариев, связанных с выборами президента США, реализовался худший.

«Но так ли он безнадежно плох? Сегодня мы переходим к созданию собственного рублевого эмиссионного инструмента развития российской экономики. Приходит понимание того, что глобализация и рыночная экономика — это не враг и не друг для РФ. С этими явлениями не надо бороться путем огосударствления или монополизации. Впрочем, так же, как и не надо надеяться исключительно на рыночные «невидимые руки», которые порой склонны загребать национальное богатство, невзирая на интересы общества. Следует проводить самостоятельную сбалансированную государственную экономическую политику. Хочет верить, что победа Байдена нас в этом окончательно убедит», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что протекционистский курс США сохранится и при Байдене.