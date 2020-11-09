Москва, , 15:19 — REGNUM На российском рынке труда ситуация к настоящему моменту в процентных показателях не сильно улучшилась по сравнению с периодом весна-лето 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил член генсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал прогноз Счетной палаты РФ, согласно которому ситуация на рынке труда может начать улучшаться к концу 2020 года.

«Учитывая опросы предпринимателей, проведенные еще в начале лета, и статистику по количеству безработных, можно говорить о том, что ситуация на рынке труда полностью стабилизируется примерно в течение двух лет, и ждать положительных результатов к концу 2020 года весьма оптимистично, — сказал Порочкин. — Экономика сейчас настолько хрупка и, как показала практика, настолько непредсказуема, что многие компании продолжают работать в антикризисном режиме, стараясь по максимуму сохранить текущий результат. Мало кто ориентирован на рост и развитие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что даже снижение ставок по кредитам может не спасти РФ от роста безработицы.