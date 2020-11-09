Москва, , 15:17 — REGNUM До конца 2020 года цены в России могут вырасти на 2% и более. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Счетной палаты РФ о предстоящем росте цен.

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«Эти опасения вполне оправданы, — сказал Ковригин. — Вторая волна пандемии, которая не обошла Россию, наносит ущерб экономике. И хотя правительство решило не вводить локдаун, сохраняя экономику, всё равно спрос на услуги и товары падает. Особенно пострадали фитнес-центры, рестораны (с акцентом на обслуживание в залах, а не на вынос), производители товаров не первой необходимости. В условиях неопределённости и боязни заразиться граждане снова стали меньше тратить».

Как пояснил экономист, серьезным фактором инфляционного давления также является девальвация рубля, ускорившаяся в последние месяцы.

«До конца года цены могут вырасти на 2% и более. Не думаю, что Центральному банку и правительству удастся удержать инфляцию в значениях 4% в год. Всё-таки 2020 год обернулся серьёзными проблемами для экономики», — добавил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ заявил, что завершение уборки урожая сахарной свеклы в России должно привести к стабилизации цен на сахар.

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