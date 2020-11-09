Москва, , 15:15 — REGNUM Восстановление реального сектора экономики России связано с предновогодним сезоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил член генсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал надежды Счетной палаты РФ на то, что российский рынок труда стабилизируется, в том числе за счет восстановления реального сектора.

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«Восстановление реального сектора экономики, скорее всего, действительно медленно и верно происходит. По большей части это может быть связано с предновогодним сезоном, во время которого всегда фиксируется некий ажиотаж и подъем потребительской активности, — сказал Порочкин. — Существующие меры, которые не блокируют экономику, как это происходило в период пандемии весной, дают надежду на то, что вектор восстановления экономики направлен в сторону роста».

По его мнению, власти РФ должны стараться удерживать существующую стратегию ограничительных мер, не блокируя деятельность компаний полностью.

«Второй удар может быть плачевным даже для тех, кто пережил первую волну и остался в строю», — сказал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что пессимизм реального сектора РФ грозит стране ростом безработицы.