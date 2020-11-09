Москва, , 15:12 — REGNUM Мировые фондовые рынки ждут позитивных изменений в связи с победой демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«До выборов звучало много опасений относительно кандидатуры Байдена и его возможной «антироссийской риторики», в том числе в одном из своих интервью он назвал Россию главной угрозой безопасности США, что спровоцировало еще большее беспокойство, — отметила она. — Сами выборы и победа Байдена пока не оказали негативного влияния на курс российского рубля. Но необходимо смотреть на действия нового президента, какой политический курс он выберет, в таком случае уже можно будет говорить о влиянии его действий на мировую и, в частности, российскую экономику. В первую очередь это касается возможных санкций по отношению к России. Если они будут, конечно, это может негативно сказаться на курсе рубля».

В целом, как полагает Кошелева, мировые фондовые рынки ждут позитивных изменений с приходом Байдена и демократов к власти.

«В первую очередь потому, что Байден более лоялен к Китаю и ЕС. В перспективе может положительно сказаться на мировой экономике, — пояснила Кошелева. — Сейчас все находятся в ожидании первых действий нового президента. Конечно, повестка по России не будет здесь главной, есть более приоритетные внутриполитические и экономические задачи. Но «российский вопрос» не заставит себя долго ждать. Как только будут понятны первые действия Байдена и общий курс, российская экономика начнет реагировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Байдена с победой.

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