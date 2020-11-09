Москва, , 15:12 — REGNUM От распространения коронавируса прежде всего пострадают регионы с развитой постиндустриальной экономикой. Об этом 9 ноября заявил глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, субъекты РФ, где основная доля экономики приходятся на реальный сектор, пострадают от распространения инфекции в меньшей степени.

«Там, где производство было основой, и основная масса была занята в производстве, транспорте, даже торговле, там экономический провал большим в этом году не был. Массового увольнения не последовало. А вот [проблемы будут] там, где сложилась постиндустриальная экономика — Москва, Санкт-Петербург, где много кафе, барбершопов, компаний оказывающим услуги компаниям» — сказал Колташов.

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