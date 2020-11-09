Чебоксары, , 14:58 — REGNUM В столице Чувашии доходы бюджета за десять месяцев сократились на 2,1%, в том числе собственные поступления — на 5,8%. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений бюджет по итогам года может недополучить более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам планёрки.

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На 1 ноября в городской бюджет поступило 8,384 млрд рублей, что на 2,1% меньше аналогичного прошлогоднего периода. В абсолютном выражении снижение составило 183,2 млн рублей. В доходной части наибольшую долю составляют безвозмездные поступления (62,8%), НДФЛ (18,6%) и налоги на имущество (5,3%).

В структуре поступлений собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 3,12 млрд рублей. Это на 5,8% ниже (или на 193,2 млн рублей), чем было в январе — октябре 2019 года. Значительный спад допущен по неналоговым поступлениям из-за сокращения доходов от аренды имущества: доходы составили 700 млн рублей, что на 27% ниже уровня января-октября 2019 года.

Безвозмездные поступления увеличились на 0,2% (или на 10 млн рублей), достигнув 5,265 млрд рублей.

Начальник финансового управления мэрии Чебоксар Надежда Куликова на планёрке отметила, что несмотря на 181 млн рублей дотаций из республиканского бюджета, выпадающие муниципальные доходы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений составят 102 млн рублей.

Израсходовано в городе за десять месяцев 8,786 млрд рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме более 402 млн рублей.