Москва, , 14:47 — REGNUM Правящим элитам регионов может быть выгодно наличие государственного долга субъекта РФ. Об этом 9 ноября заявил глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, обслуживание госдолга региона имеет своих выгодополучателей, которые заинтересованы в сохранении кредитов.

«Долг — это рента. Долг — это доходы. Зачем долг ликвидировать? Это же золотая жила. Для кого-то это постоянно капающие деньги. С другой стороны, если посмотреть на политику центра, то она во многом провоцировал бюджетные кризисы в регионах», — сказал Колташов.

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