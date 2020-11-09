Сеул, , 14:46 — REGNUM В третьем квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics стала лидером на рынке смартфонов в США. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, доля Samsung на рынке США составила 33,7%, что на 6% больше, чем во втором квартале текущего года и в третьем квартале прошлого года.

Известно, что второе место на рынке занимает американская компания Apple (30,2%), на третьем месте расположилась другая южнокорейская компания LG Electronics (14,7%).

Отмечается, что это первый со второго квартала 2017 года случай, когда Samsung Electronics выбилась на первое место на рынке смартфонов США.

На мировом рынке смартфонов Samsung Electronics принадлежит 21,9% рынка, китайской компании Huawei — 14,1%, Xiaomi — 12,7%, американской компании Apple — 11,9%.