Москва, , 14:34 — REGNUM Законопроект об увеличении срока предоставления бюджетного кредита регионам на пополнение остатка средств на счете бюджета внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Вячеслав Володин и Андрей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Срок предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета предлагается увеличить со 180 до 240 дней, установив срок его возврата — не позднее 1 декабря.

Принятие закона позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга, отмечают авторы.