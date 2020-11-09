Москва, , 14:01 — REGNUM В России с закупками сложилась правильная ситуация, которая показала быструю реакцию на чрезвычайные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил общественный бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро. Так он прокомментировал новость о том, что, по данным Счетной палаты РФ, уровень закупок ведомств у единственного поставщика в январе-сентябре 2020 года составил 32,4%.

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«На процесс закупок в 2020 году очень сильно повлияла пандемия. Регионы по сути жили и работали в режиме чрезвычайной ситуации, которая требовала от них быстрого реагирования, — сказал Габестро. — Если в таких условиях соблюдать все существующие процедуры, когда от принятия решения о закупке до поставки товаров или услуг может пройти до полугода, то может иметь более негативные последствия. Столько ждать, скажем, медицинское оборудование или лекарства и средства защиты в условиях распространения инфекции было нельзя».

По мнению эксперта, с закупками сложилась именно правильная ситуация, которая показала быструю реакцию на чрезвычайные условия.

«Возможно, по каким-то позициям цены были завышены, но это было связано с тем, что система закупок существовала в постоянно изменяющихся условиях и решала конкретные задачи по сохранению жизни и здоровья людей в очень сжатые сроки», — уверен Габестро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при государственных закупках.

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