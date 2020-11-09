Москва, , 13:57 — REGNUM В России имеется ряд регионов, которым необходимы финансовые вливания в газовый комплекс. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

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«У нас есть регионы, требующие существенных вливаний в газовом комплексе. Это Дагестан, Чечня и Ингушетия», — сказал Новак.

Он рассказал, что по Дагестану подготовлена программа на 33 млрд рублей: «Дальше нужно работать над источниками финансирования. Это не за год и не за два решается, это серьёзная работа по модернизации комплекса».