Москва, , 13:46 — REGNUM Российские власти мониторят ситуацию с компаниями, в том числе входящими в список системообразующих. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

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«Наши компании максимально стараются работать со своими нефтесервисными подрядными организациями. Мы эту ситуацию мониторим, как и финансовое состояние. У нас есть список системообразующих компаний, куда вошли и нефтесервисные компании. В случае проблем мы сможем через правительственную комиссию [помочь]», — сказал Новак.

По его словам, ряд компаний уже получает поддержку — например, по льготному кредитованию: «Надеюсь, что наша добыча не всегда будет сокращаться, что спрос будет восстанавливаться, и объём услуг будет восстанавливаться».