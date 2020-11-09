Москва, , 13:33 — REGNUM Основные показатели программы по реализации использования газомоторного топлива будут выполнены. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

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«Правительством принята дорожная карта по реализации использования газомоторного топлива. Если говорить об основных показателях программы, то они будут выполнены. Мы в 2020 году выйдем на 1,1 млрд метров кубических газа. Это одна из важнейших задач», — сказал Новак.

По его словам, второе важное направление — это малотоннажный СПГ: «Программа разработана и находится на рассмотрении правительства РФ, и я надеюсь, что буду ускорять её по принятию».