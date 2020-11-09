Москва, , 13:26 — REGNUM Минэнерго РФ поддерживает развитие атомной отрасли в России. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Госдума обсуждает кандидатуры министров — все новости»

«Я занимался в том числе и вопросами развития атомной энергетики в гражданской части. Мы поддерживаем развитие атомной отрасли», — сказал Новак.

Он заявил о заключённых контрактах на сумму почти на 100 млрд долларов, а также о наличии нескольких десятков «конкретных блоков, которые либо реализуются, либо в планах».