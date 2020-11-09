Москва, , 13:21 — REGNUM Главной задачей сферы энергетики в России является обеспечение внутреннего рынка качественными ресурсами. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

Александр Новак Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Основные задачи — обеспечение внутреннего рынка качественными электроэнергией, нефтепродуктами, углём, газом. Вторая крупнейшая задача — сохранение лидирующего положения [в мире]», — сказал Новак.

Он напомнил, что не так давно была утверждена стратегия развития энергетики до 2035 года: «Там основные тренды обозначены, стоят большие задачи. Необходимо будет вопросы решать быстро, качественно, не затягивая, и будем задачи эти реализовывать».

Новак также отметил, что энергетический комплекс является ведущей отраслью экономики, он является драйвером, драйвером инвестиций и других отраслей: «В доле ВВП энергетика занимает до 23−25%, доходы в федеральный бюджет — около 40%, бывало и выше. Потенциал нужно развивать и использовать для развития экономики страны и развития благосостояния жителей страны».