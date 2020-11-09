Сеул, , 13:46 — REGNUM Возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в США может оказать положительное влияние на экономику Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По мнению аналитиков, положительного эффекта удастся достичь благодаря политике Байдена, которой обещал в случае своего избрания вернуться к многосторонности в торговле и возродить американскую экономику.

Известно, что в течение следующих четырёх лет Байден обещал выделить $2 трлн на реализацию политики «зеленого» роста, а также $5,3 трлн в сферы образования и здравоохранения.

Кроме того, возвращение Вашингтона к Парижскому соглашению по климату и сокращению объёмов выбросов углекислого газа станет новой возможностью для южнокорейских производителей аккумуляторов, считают эксперты.

По их мнению, благодаря Джо Байдену в 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи могут возрасти на 0,3%, а экспорта — на 2,2%.

С другой стороны, торговая война между США и Китаем по-прежнему остается фактором риска. Избранный президент, ценящий союзников Вашингтона, может попросить Сеул поддержать его политику в отношении Пекина.