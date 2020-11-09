Москва, , 13:12 — REGNUM Прошлую неделю рубль завершил ростом. Валютная пара доллар/рубль снизилась более чем на 3%, до 77,41 руб. Сегодня, 9 ноября, котировки обновили минимум 5 ноября, таким образом, открыв себе дорогу к уровню 76,01 и ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Доллар и Рубль Петр Данилов © Красная Весна

«На данный момент на выборах США по голосам победил Джо Байден. Однако действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать его победу, подав иски в суд из-за выявленных нарушений в некоторых штатах при подсчете голосов.

С 9 ноября Трамп начинает отстаивать свою позицию в судах, а это значит, что определение победителя может затянуться. Тем не менее инвесторы уже отыграли победу Джо Байдена. Это видно из-за повсеместного роста рисковых активов.

Инвесторы рассчитывают на масштабную поддержку экономики США. В целом эти ожидания обоснованные, однако вводиться стимулы, вероятно, будут или в конце 2020 — начале 2021 года.

Американская валюта в ближайшее время может продолжить падение. Нефть, в свою очередь, продолжит консолидироваться в широком диапазоне $36 — $44 за баррель.

Данное поведение обусловлено, с одной стороны, потенциальным снижение доллара США, с другой стороны, ужесточением мер и локальными локдаунами из-за коронавируса.

Выше обозначенные факторы в совокупности с помощью ЦБ РФ могут поддержать укрепление рубля», — полагает эксперт.

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