Москва, , 13:07 — REGNUM Первое и очевидное последствие победы демократов на выборах в США — это падение курса рубля, которое наблюдается с прошлой недели. В моменте котировки валютной пары USD/RUB выросли почти до уровня 81 рубль за доллар США, что близко к максимуму марта 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скорее всего, эта цена рубля за доллар не долго будет оставаться максимальной в 2020 году. Джо Байден известен своей антироссийской риторикой, что отмечал даже президент России Владимир Путин.

При демократах возможно возобновление работы над проектом «санкций из ада», которые не обсуждались в США с 2019 года, так как Дональд Трамп сразу сказал, что не будет ставить свою подпись на этом документе.

Сами санкции включают в себя ряд крупных запретов, от запрета работы с облигациями РФ до закрытия долларовых корреспондентских счетов банков с госучастием («Сбер», ВТБ и т. д.). Это значит, что такие банки не смогут проводить операции с долларами США.

Также предполагается включить Россию в список стран, спонсирующих террористов. Это всё явно не поможет нашей экономике.

Кроме прямого давления, возможны и косвенные сложности. Так, при демократах США почти наверняка займутся более агрессивным отстаиванием своих интересов на Ближнем Востоке, что опять столкнет Россию и НАТО на поле боевых действий. Следовательно, очередной рост расходов на ВПК и снижение инвестиций в розничный сектор страны.

Но, наверное, самым главным и неочевидным риском является ситуация, в которой США и Китай выстраивают более партнерские (вернее, восстанавливают) отношения, и в этом случае Китаю не будет смысла сильнее сближаться с Россией, а возможно, произойдет и некое отстранение.

В таких условиях Россия может потерять часть очень крупного рынка сбыта природных ресурсов (в частности, СПГ и нефти), а это уже существенно ударит по бюджету страны, который и без этого не отличается высокой степенью диверсификации.

Если подвести черту под всем вышенаписанным, то можно понять, что ближайшие четыре года точно не будут простыми и улучшений в отношениях России и США ждать не приходится.

Риски будут расти вместе с волатильностью, а дамоклов меч в виде санкций будет висеть над страной как никогда близко», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официально итоги выборов в США ещё не подведены, однако Джо Байден уже провозгласил себя победителем.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Читайте также: Байден сообщил о победе на выборах президента США