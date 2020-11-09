Иркутск, , 13:04 — REGNUM Как и обещал в конце прошлой недели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в регионе стали массово открывать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19. По данным пресс-службы областного правительства, в режиме инфекционного госпиталя начало работать новое отделение медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО), туда уже доставили 35 пациентов. Оставшиеся 25 коек, по оценкам специалистов, будут заняты в течение суток.

В Иркутской области открыли сто дополнительных коек для лечения больных COVID-19 Пресс-служба правительства Иркутской области

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Также в Приангарье начало работать отделение реабилитации для больных, перенёсших коронавирусную пневмонию. Оно расположено в АО «Клинический курорт «Ангара». В отделении 40 мест, половина из них уже заняты.

«В ближайшие десять дней мы должны открыть ещё 200 коек. К сожалению, во многих медицинских организациях старая система подводки кислорода. Она не готова к высоким нагрузкам. Требуется модернизация», — пояснил Игорь Кобзев и поручил обратить внимание на это это обстоятельство при планировании расширения коечного фонда.

«Нужно начать уже сейчас модернизировать системы подвода кислорода там, где в будущем будут размены стационары, а не делать это параллельно с развертыванием коечного фонда», — сказал глава региона.

Также Игорь Кобзев дал ряд других поручений. В частности, заместителю председателя правительства Иркутской области Евгению Левченко необходимо сформировать группу технических специалистов, которые смогут оперативно оценивать состояние систем подачи кислорода и предлагать оптимальные решения по их ремонту.

Председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву предстоит проработать систему бесплатного обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов — необходимые препараты им будут доставлять на дом.

Также во время заседания оперативного штаба был затронут вопрос профилактики заражения SARS-CoV-2: общественный транспорт переполнен, многие люди в социальных сетях пишут о грязи в салонах, что свидетельствует об отсутствии необходимой санитарной обработки.

В связи с этим Игорь Кобзев поручил министерству жилищной политики, транспорта и связи найти способы увеличить количество единиц транспорта на линиях, администрациям населённых пунктов — усилить контроль обработки автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как уже сообщало ИА REGNUM 6 ноября на внеочередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о возможности открыть ещё 130 кислородных коек для лечения пациентов с COVID-19. В частности, отмечалось, что монтаж кислородной системы почти закончен в медсанчасти ИАПО. Ещё 70 коек с кислородом планируется создать в Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей).

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По состоянию на 9 ноября общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 26 772 человека (+252 за последние сутки). Госпитализированы 4518 пациентов (+190 за последние сутки). Выздоровели 20 695 пациентов (+14 за сутки).

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