Ставрополь, , 12:33 — REGNUM Ставропольскому краю на финансирование проекта по строительству велотерренкура на Кавминводах выделят из федерального бюджета 2,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Проект будет реализован в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Согласно документации к нему он призван повысить туристическую привлекательность не только курортов Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного Кавказа. Строительство планируется начать в 2021 году, а закончить работы — в 2023 году.

Напомним, проект должен еще получить одобрение общественности и экологов, рассмотрение вопроса намечено на 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах на строительство экологического велотерренкура, который должен объединить единой сетью велодорожек несколько городов-курортов Кавминвод, в середине сентября 2020 года заявила администрация Железноводска. Согласно проекту его протяженность должна составить около 75 км. Велосипедная трасса послужит объединению достопримечательностей Кавминвод с помощью всесезонной спортивной и досуговой инфраструктуры.

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