Москва, , 12:23 — REGNUM На период в четверо суток трубопровод «Дружба» на участке Михалково — Броды перекрыт в плановом порядке. Об этом 9 ноября сообщил журналистам официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Плановое перекрытие трубопровода «Дружба» на участке Михалково — Броды на четверо суток предусмотрено графиком», — приводит его слова ТАСС.

Также Демин отметил, что данное перекрытие связано с пуском этого участка в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырьский НПЗ из украинского порта Южный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в арбитраж Коми поступил крупный финансовый иск от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, в котором ответчиком в деле на более чем 2,2 млрд рублей выступает ООО «Лукойл-Коми».