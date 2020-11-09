Москва, , 12:19 — REGNUM Уже к 2035 году в России производство гражданской продукции должно увеличиться более чем в шесть раз. Об этом сегодня, 9 ноября, в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Производство гражданской продукции увеличится более, чем в шесть раз в ближайшие 15 лет», — сказал премьер-министр.

По его словам, ориентировочная стоимость портфеля заказов превысит 2 трлн 300 млрд рублей.

Читайте также: Путин оценил темпы перехода ОПК на производство гражданской продукции

Мишустин отметил большое значение судостроительной отрасти для страны, которая «затрагивает интересы многих смежных сегментов экономики — металлургии, инжиниринга, приборостроения, машиностроения и, конечно, торговли — как внутренней, так и внешней».

«У нас есть стратегия развития судостроительной промышленности на ближайшие 15 лет. Правительство подготовило план мероприятий по её реализации», — подчеркнул глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что доля гражданской продукции в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) устойчиво растёт. Так, если в 2018 году это было 20,9%, то в 2019 году уже 24,1%. Причём в ряде сегментов ОПК эти показатели ещё выше. Например, в авиастроении — это уже свыше 31%.