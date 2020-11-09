Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM По итогам октября 2020 года уровень добычи нефти в Казахстане составил 1,4 млн баррелей в сутки, сообщили 9 ноября в пресс-службе министерства энергетики республики.

Отмечается, что Казахстан исполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 99%. Министр энергетики республики Нурлан Ногаев сказал, что благодаря соглашению ОПЕК+ удалось сохранить баланс спроса и предложения на рынке нефти.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились снизить в мае-июне объем добычи нефти до 9,7 млн баррелей в сутки. Позднее это условие было продлено еще на один месяц, а в августе-январе участники соглашения договорились снизить добычу до 7,7 млн баррелей.

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