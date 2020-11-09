Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM В Казахстане не может быть продовольственного кризиса благодаря собственной производственной базе. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов в интервью газете «Казахстанская правда».

«Продовольственного кризиса в стране нет и быть не может», — сказал министр. По его словам, местные производители выпускают большинство необходимых товаров. Дефицит мяса птицы компенсируется за счет экспорта.

Султанов отметил, что рост цен связан с ситуацией на рынке зерна. За последний год пшеница подорожала на 11,4%, до $205. Аналогичная ситуация наблюдается по подсолнечнику. Кроме того, рост цен на яйца связан с птичьим гриппом.

Министр считает, что подорожание продовольственных товаров связано с объективными причинами. Он добавил, что торговлю необходимо поддерживать на государственном уровне.

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