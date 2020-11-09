Москва, , 12:03 — REGNUM Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за месяц сократился на 434 млрд рублей. Как следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ, по состоянию на 1 ноября 2020 года этот показатель превысил 13,298 трлн рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

Наша «кубышка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом объём ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,146 трлн рублей, или $115,281 млрд (8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

«Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 256 475,6 млн рублей, что эквивалентно 3320,26 млн долларов США», — говорится в сообщении федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2020 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния будет использоваться в основном как источник средств для финансирования инвестиционных проектов в течение трёх последующих лет. По его словам, в целом объём ФНБ будет поддерживаться в интервале от 10% до 10,8% ВВП на предстоящую трёхлетку. При этом его ликвидная часть, не вложенная в различные инструменты, будет составлять около 7%.

Напомним, в сентябре Фонд национального благосостояния России вырос на 476 млрд рублей, составив на 1 октября 13,733 трлн рублей. Отмечается, что на начало октября объём ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,346 трлн рублей, или $117,286 млрд (8,2% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

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