Уфа, , 11:43 — REGNUM 125 проблемных домов, по которым застройщики нарушили права граждан, осталось в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил и.о. министра строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в этих объектах зарегистрированы 7578 договоров долевого участия. При этом по 89 проблемным домам чиновники ведут совместную работу с федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства.

Наблюдательный совет этого Фонда уже рассмотрел заявки на софинансирование по 59 объектам. Таким образом, планируется восстановить нарушенные права 2945 граждан.

На эти цели Федеральный фонд направит 6,7 млрд рублей. Отмечается, что для дальнейшей работы с федеральным Фондом нужно увеличить региональное софинансирование на 300 млн рублей. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил премьер-министру республики Андрею Назарову проработать этот вопрос.

Хабиров подчеркнул, что решить проблему обманутых дольщиков нужно к 2024 году.

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