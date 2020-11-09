Пермь, , 11:14 — REGNUM В Перми цена аукционов по новогоднему оформлению, объявленных муниципальным «Агентством социокультурных проектов», превысила 47 млн рублей. В условиях пандемии — явный перебор, особенно при отсутствии нормального освещения улиц на окраинах краевой столицы, сообщает издание «Звезда».

Эскиз арт-объекта «Летающая тарелка» Zakupki.gov.ru

В частности, заказаны услуги по приобретению, доставке, монтажу/демонтажу и вывозу комплекта элементов для арт-объектов на 1,9 млн рублей; услуги по приобретению, доставке, монтажу/демонтажу и вывозу гирлянд для консолей на опорах освещения — на 5,4 млн рублей; услуги по изготовлению, доставке, монтажу/демонтажу, погрузке/выгрузке и вывозу световой ели у МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина» — на 1,5 млн рублей; услуги по изготовлению, доставке, монтажу/демонтажу и вывозу арт-объектов «Космонавт» у МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина» — на 500 тыс. рублей; услуги по изготовлению, доставке, монтажу/демонтажу и вывозу арт-объектов — на 1,2 млн рублей; оформление деревьев и опор освещения, а также их монтаж/демонтаж и доставка — на 1,8 млн рублей; устройство светового потолка, а также его монтаж/демонтаж и доставка — на 5,3 млн рублей; поставка консолей, а также их монтаж/демонтаж — на 6,3 млн рублей.

Как сообщает 59.ru, новые световые украшения в краевой столице появятся в декабре. Они посвящены космосу. Так, на Комсомольской площади установят арт-объект «Космос». Согласно техзаданию, он будет представлять собой серебристый портал диаметром пять метров, светящиеся звезды и фигуру космонавта. Начальная стоимость контракта составляет 2 млн рублей.

Также в Перми к Новому году установят «Летающую тарелку». Высота арт-объекта — не шести метров. Начальная стоимость контракта — 5,13 млн рублей.

Напомним, в городе уже идут работы по установке главной ели. Начальная цена аукциона составляла 1,5млн рублей. Новогоднюю елку должны установить до 27 ноября.

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