Москва, , 11:03 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 ноября на сумму 9,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что регулятор продал валюту на внутреннем рынке в рамках упреждающих мер снижения волатильности. Объём валюты, проданной Центробанком с расчетами 5 ноября, составил 9,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на конец октября составил $589,8 млрд. Рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

На начало октября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд.

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