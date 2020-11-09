Уфа, , 11:06 — REGNUM Около 1 тыс. новых объектов придорожного сервиса намерены создать в Башкирии до 2024 года. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, кроме этого, до 2024 года планируется провести модернизацию одной тысячи существующих объектов придорожного сервиса.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, это направление является приоритетным и взято под особый контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сфере придорожного сервиса Башкирии для инвесторов предусмотрены серьезные меры господдержки. Так, объекты придорожного сервиса могут войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, если объем инвестиций составит от 50 млн рублей. Для районов северо-востока республики и Зауралья объем инвестиций составляет от 10 млн рублей. При этом, если проектом предполагается создание от 25 рабочих мест, то инвестор может получить землю без проведения торгов. Инвесторам могут возместить часть затрат на строительство таких объектов в размере до 30 млн рублей, но не более половины суммы затрат.

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