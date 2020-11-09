Москва, , 10:32 — REGNUM В долгосрочной перспективе отток трудовых мигрантов из РФ даст позитивные результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Последствия оттока трудовых мигрантов можно разделить на две группы: долгосрочные и краткосрочные. В долгосрочной перспективе можно ожидать позитивных результатов, потому что работодатель будет вынужден повышать заработную плату и технически оснащать рабочие места. Это позволит повысить производительность труда и качество продукции, — сказал Щербаков. — Если брать краткосрочный период, малые предприятия и часть средних и крупных будут испытывать трудности в связи с нехваткой рабочей силы для низкоквалифицированных работ. Возможно, они будут вынуждены сокращать объемы производства или даже уйдут с рынка. Это возможный, но не обязательный вариант».

При этом экономист подчеркнул, что уровень жизни в Росси выше, чем в большинстве стран, откуда приезжают трудовые мигранты.

«Поэтому после пандемии многие мигранты, особенно из стран с невысоким уровнем жизни, будут возвращаться», — уверен Щербаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что из-за оттока трудовых мигрантов из РФ больше расходов понесут работодатели, которые будут вынуждены нанимать местную рабочую силу на других условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: После пандемии приток трудовых мигрантов в РФ возобновится – прогноз