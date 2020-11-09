Москва, , 10:28 — REGNUM Главы четырёх регионов России обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением, облегчающим российским гражданам работу в такси. Об этом 9 ноября сообщает газета «Ведомости».

Под документом, по данным издания, поставили подписи мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернаторы Подмосковья и Ленинградской области Андрей Воробьёв и Александр Дрозденко.

Они предлагают разрешить доступ к работе самозанятым — физическим лицам без оформления ИП, при этом для иностранцев сохранить прежний порядок, когда перевозки возможны при оформлении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Инициатива направлена для «обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса», говорится в обращении. Авторы поясняют, что иностранцы постепенно вытесняют граждан России с рынка такси, их доля превышает уже 50%.