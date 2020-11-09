Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:25 — REGNUM Один из кредиторов обратился с претензиями к ПАО «Амурский судостроительный завод». Сумма иска превышает 18 млн рублей, но дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Амурский судостроительный завод Mil.ru

Исковое заявление поступило от АО «СЗ «Пермглавснаб». Сумма требований — 18 188 688,39 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Помимо пермской компании, с финансовыми исками к предприятию в ноябре обратились самарское ООО «Меридиан-Логистик» — с иском на 195 тыс. рублей, нижегородское ООО «Крокус» — на более 209 тыс. рублей, нижегородское ООО «Проминвест» — на более 800 тыс. рублей.

30 ноября арбитраж также рассмотрит крупный иск ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Речь идёт «о взыскании 22 003 182 руб. 92 коп., составляющих долг по оплате выполненных работ в размере 21 215 241 руб. 46 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 787 941 руб. 46 копеек».