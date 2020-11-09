Москва, , 10:24 — REGNUM Из-за оттока трудовых мигрантов из РФ больше расходов понесут работодатели, которые будут вынуждены нанимать местную рабочую силу на других условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Мэр Москвы заявил, что в 2020 году город получил 1,6 млрд рублей дохода от легальной трудовой миграции, — сказала экономист. — Поэтому снижение потока мигрантов после пандемии может отрицательно повлиять на экономику тех городов и регионов, которые в большой степени используют труд мигрантов. Из-за оттока мигрантов какая-то часть рабочих мест будет заполнена работниками из России. Значит, и рабочими местами, и доходами будут обеспечены наши граждане, что положительно повлияет на экономику регионов и страны. Больше расходов понесут работодатели, которые будут вынуждены нанимать местную рабочую силу на других условиях. Но некоторые отрасли не смогут полноценно заменить мигрантов местной рабочей силой. Например, строительство и ЖКХ».

Как полагает Иванова-Швец, после пандемии поток мигрантов возобновится. Но вот сможет ли восстановиться их численность до докризисного уровня, будет зависеть от многих причин.

«Например, от того, насколько полноценно наши работники заполнят рабочие места мигрантов и насколько их труд будет более эффективным, от экономической ситуации в тех странах, откуда приезжают мигранты, — сказала экономист. — Но, учитывая, что экономическое положение тех стран, откуда у нас идет наибольший поток мигрантов (прежде всего, из Средней Азии), сложное и там очень низкий уровень жизни, можно с большой долей уверенности предположить, что после пандемии мигранты начнут возвращаться. Им некуда больше отправиться на заработки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за второй волны коронавируса в России спад в экономике продолжится и количество трудовых мигрантов сократится ещё больше.

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