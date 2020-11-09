Москва, , 10:15 — REGNUM Даже если пандемия коронавируса закончится до конца 2020 года, то первая половина 2021 года уйдет на открытие границ и восстановление порванных связей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

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«Говорить о конечной цифре падения экономики как по миру, так и по отдельным странам, включая Россию, преждевременно, — сказала она. — Пошла вторая волна коронавируса, что означает новые ограничения. В РФ до сих пор в большей степени преобладают компании с государственным долевым участием. В связи с этим какая-то материальная поддержка для населения будет осуществляться и посредством таких компаний. А в европейской экономике сейчас полным ходом идут увольнения сотрудников как в государственных, так и в частных компаниях. И данный процесс еще только набирает обороты».

Кроме того, Новикова отметила, что даже при окончании пандемии до конца 2020 года, что кажется маловероятным, первая половина следующего года уйдет только на открытие границ, налаживание приостановленных связей и т. д.

«Поэтому говорить о росте экономики в следующем году пока не приходится: скорей нулевая отметка роста будет тем целевым значением, к которому все будут стремиться», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что слабость российской экономики, ориентированной на экспорт сырья, в условиях пандемии помогла сохранить ей большую устойчивость.

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