Москва, , 10:12 — REGNUM Наконец-то стало окончательно понятно, что в США новым 46-м президентом США станет демократ Джо Байден. В целом для взаимоотношений США и России, а также для российской валюты победа демократов является негативным фактором на среднесрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Однако в моменте в курс российской валюты это сценарий уже заложен. Поэтому ожидать каких-либо резких движений на валютном рынке сегодня не стоит.

Тем не менее российская валюта продолжает находиться под давлением из-за факторов слабеющей российской экономики, в частности слабого баланса текущего счета.

В условиях слабой поддержки рубля со стороны монетарных властей ожидать какого-либо значимого укрепления курса национальной валюты не приходится.

С другой стороны, итоги американских выборов будут способствовать росту рисковых активов, в частности нефти, активам развивающихся рынков, в том числе и спросу на российские долговые инструменты.

Фьючерсы на нефть демонстрируют 9 ноября утром рост более чем на 2%, что способно оказать некоторую поддержку рублю. Американский доллар к основным валютам постепенно начинает восстанавливать позиции после активного снижения на прошлой неделе.

В целом сегодня можно ожидать незначительного ослабления курса рубля в коридоре 77,10−78,10 рубля за американский доллар. Курс рубля к евро, вероятно, стабилизируется в диапазоне 91,50−92,50 рубля», — считает эксперт.

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