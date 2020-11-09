Москва, , 09:50 — REGNUM За период с января по сентябрь 2020 года объём поступлений от госкорпорации «Роскосмос» в федеральный бюджет превысил 1 млрд рублей. Это в три с половиной раза больше, чем было запланировано. Это следует из данных доклада Счётной палаты России об исполнении бюджета за январь — сентябрь 2020 года. Согласно плану, этот показатель должен был составить 289,5 млн рублей.

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В докладе отмечено, что госкорпорация стала одним из главных администраторов с самым значительным перевыполнением прогноза поступления средств в бюджет. При этом перевыполнение плана объясняется недостатками прогнозирования.

«Фактически поступило 1000,7 млн рублей. Прогноз доходов — 289,5 млн рублей», — приводит ТАСС текст документа.

Вместе с тем исполнение бюджета в Роскосмосе оценивается на уровне 44,1%.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года поступления в федеральный бюджет от Роскосмоса составили 1,13 млрд рублей, что в 4,7 раза меньше плановых показателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе сравнили годовой бюджет госкорпорации на гражданские программы с годовой прибавкой к бюджету NASA, запланированной на 2021 год. Так, бюджет Роскосмоса в открытой части, то есть без учёта оборонного заказа, составляет на 2020 год 176 млрд рублей. Это немногим больше, чем 12%, которые запланированы в качестве прибавки к бюджету американского космического агентства на 2021 финансовый год.

В настоящее время годовой бюджет NASA, которое работает только по гражданской тематике, составляет около $22,6 млрд. В 2021 году он может вырасти до $2,6 млрд, что соответствует прибавке в 166 млрд рублей.

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