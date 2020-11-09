Уфа, , 09:54 — REGNUM Предприятия общественного питания смогут работать в Башкирии до 00:00 часов. Об этом 9 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

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По его словам, к нему обратились представители сферы общественного питания и попросили увеличить режим работы с 23:00 до 00:00 часов без запуска дополнительных посетителей в этот промежуток времени.

Отмечается, что глава Башкирии посчитал эту просьбу разумной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 октября глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому в заведениях общественного питания (кроме объектов придорожного сервиса) ограничивается режим работы с 23:00 часов до 06:00 часов.

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