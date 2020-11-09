Чита, , 09:44 — REGNUM Дальневосточная субсидия поможет забайкальским объектам культуры. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, на эти цели Минфин РФ направил 44 миллиона рублей.

Как пояснила руководитель регионального министерства финансов Вера Антропова, в Каларском районе на модернизацию и приобретение дополнительного модульного здания для историко-краеведческого музея направлено около 15,5 миллиона рублей. Примерно такая же сумма поступит и на модернизацию Новочарской школы искусств. На выделенные средства возведут два дома культуры в селах Нерчинский Завод и Смоленка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 году в рамках Плана развития центров экономического роста в Забайкалье реализуют 52 мероприятия на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что дальневосточная субсидия помогла обеспечить новыми автобусами марки «ПАЗ» три района Забайкалья, где расстояние между населёнными пунктами может достигать нескольких тысяч километров.

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