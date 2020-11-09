Киев, , 09:43 — REGNUM Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отправился в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе НБУ.

«Цель визита — обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнёрами», — сказано в сообщении.

Поездка продлится с 8 по 13 ноября, Шевченко встретится с руководством Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может потерять из-за конституционного кризиса около $5 млрд иностранных кредитов.

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