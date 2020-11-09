Салехард, , 09:34 — REGNUM На Ямале закрыта паромная переправа Салехард-Лабытнанги через реку Обь. Между городами открыто вертолётное сообщение, сообщает департамент транспорта ЯНАО.

Отметим, что в Салехарде находится аэропорт, а в Лабытнанги — железнодорожный вокзал.

«Всё будет зависеть от погодных условий. Если у вас запланирована поездка авиа или железнодорожным транспортом, рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды», — напомнил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Вертолётные рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Взрослый билет на вертолёт — 1130 рублей, детский — 565 рублей. Стоимость провоза багажа до 20 кг — бесплатно, свыше — 11,30 рублей за 1 кг.

Как только на реке Обь установится необходимая толщина льда, на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун — 23». Стоимость проезда Салехард-Лабытнанги тогда составит для взрослых 135 рублей, для детей — 67,5 рублей, провоз багажа — 13,5 рублей за 10 кг. ⠀