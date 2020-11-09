Чита, , 09:29 — REGNUM Правительство России готово выделить Забайкалью дополнительное финансирование на прохождение отопительного сезона 2020−2021 годов. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на слова регионального министра ЖКХ Ильи Золотухина.

Всего, по словам чиновника, будет выделено 405 миллионов рублей на покупку топлива котельных и 244 миллиона — на завершения ремонтной программы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях в Забайкалье побывал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По итогам поездки поездки в регион он доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину, который принял решения, необходимые для благополучного прохождения осенне-зимнего периода в регионе.