Сеул, , 09:32 — REGNUM В октябре 2020 года иностранные инвесторы в Южной Корее выкупили акции компаний на сумму 1,35 трлн вон (~$1,21 млрд). Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Эксперты отмечают, что продажи акций выросли на фоне ослабления доллара США, восстановления экономики и улучшения показателей компаний.

Известно, что инвесторы из Европы приобрели акции южнокорейских компаний на сумму 2 трлн вон (~$1,79 млрд), однако инвесторы из Америки, напротив, сбыли акции на сумму 900 млрд вон (~$808 млн), из стран Азии — на сумму 300 млрд вон (~$269 млн), из стран Ближнего Востока — на сумму 200 млрд вон (~$179 млн).

По данным представителей банка, по состоянию на конец октября доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 30,4%.

Кроме того, иностранцы приобрели на рынке Южной Кореи облигации на сумму 4,08 трлн вон (~$3,66 млрд), а продали — на сумму 3,88 трлн вон (~$3,4 млрд).