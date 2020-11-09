Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM По итогам октября 2020 года золотовалютные активы Казахстана сократились на $200 млн, до 33,6 млрд. Об этом 9 ноября заявила заместитель председателя Национального банка республики Алия Молдабаева.

По её словам, снижение золотовалютного резерва связано с выплатой государственного долга в размере $90 млн и проведением валютных интервенций на сумму $91,3 млн.

Молдабаева добавила, что на конец октября портфель золота в Казахстане составил $23,3 млрд.

Отметим, по итогам октября 2020 года стоимость золота снизилась на 0,4%, до $1875,8 за унцию. Кроме того, Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции для поддержания курса тенге.

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