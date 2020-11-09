Ханты-Мансийск, , 09:11 — REGNUM В Югре с целью поддержки самозанятых будет создан специализированный центр. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В 2021 году должна быть запущена единая витрина мер поддержки, с помощью которой предприниматель сможет получить льготы или субсидии посредством обращения в многофункциональный центр, либо на создаваемом интернет-ресурсе. За каждым самозанятым будет закреплён персональный менеджер, который будет сопровождать клиента до завершения всей процедуры.

«Витрина мер поддержки позволит бизнесменам оценить возможности для расширения своего дела, крупным инвесторам даст возможность оценить уже имеющиеся продукты и услуги, заказать их непосредственно у предпринимательского сообщества», — сообщил заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

По его словам, в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывается около 12 тысяч самозанятых.