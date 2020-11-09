Гонконг, Китай, , 09:01 — REGNUM Открытие торгов демонтирует рост основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, утром 9 ноября индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,9% и достиг 3375,05 пункта.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Индекс Hang Seng Гонконгской фондовой биржи вырос на 1,66%, до 26 138,57 пункта. В рост пошёл и индекс Nikkei Токийской фондовой биржи, который поднялся до 24 808,50 пункта (+1,99%).

Индекс SZSE Component фондовой бирже в Шэньчжэне увеличился на 1,36%, до отметки 14 028,81 пункта.

Эксперты связывают рост основных индексов с оптимизмом на фоне новостей из США о результатах выборов президента страны, состоявшихся 3 ноября.

«Рынки Азии приветствуют устранение некоторой неопределенности, связанной с ожиданием результатов президентских выборов в США», — прокомментировал агентству рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань, слова которого приводит газета StarTribune

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября большинство американских ведущих СМИ объявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

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Сам демократ в своём обращении к согражданам в штате Делавэр указал, что на президентских выборах за него отдали свои голоса около 74 млн избирателей, что является рекордом за всю историю выборов в США. По словам Байдена, народ страны сказал своё слово и «дал нам чистую, убедительную победу».