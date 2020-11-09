Москва, , 08:59 — REGNUM «Рено Россия», «АвтоВАЗ» (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии журнала Forbes.

Так, выручка компании в прошлом году достигла 435,5 млрд рублей, за год она поднялась с 16-го места на первое.

Второе место заняла табачная компания Philip Morris International, её выручка составила 333,3 млрд рублей. Тройку лидеров замкнула «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) с выручкой 330,9 млрд рублей.

В десятку также вошли «Леруа Мерлен Восток» (311,5 млрд рублей), «Ашан» (306 млрд рублей), Toyota Motor (299 млрд рублей), «Дж. Т. И. Россия» (выручка 288,3 млрд рублей), «Пепсико Холдингс» (259,8 млрд рублей), «Киа Моторс Рус» (244,8 млрд рублей) и Ikea (238,5 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний, который вновь возглавил «Лукойл».

Выручка нефтяной компании за 2019 год составила 7,841 трлн рублей. Далее в рейтинге идут «Сургутнефтегаз» (выручка 1,814 трлн), X5 Retail Group (1,734 трлн), «Магнит» (1,369 трлн), «Татнефть» (932,3 млрд), «Новатэк» (877,8 млрд), «Норильский никель» (831,7 млрд), Evraz (770,3 млрд), группа компаний «Мегаполис» (752,3 млрд) и Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 млрд).

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