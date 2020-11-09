Краснодар, , 08:59 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края отказал кубанскому виноделу Асланбию Нагою в удовлетворении иска о взыскании упущенной выгоды — 9 504 730 000 рублей. Ответчиками в деле проходили банк «Кубань Кредит», управление МВД России по Краснодарскому краю и Минфин России в лице управления федерального казначейства по Краснодарскому краю. Вердикт суда пока не изготовлен, потому детали неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Иск от ООО «Кристалл» из Адыгеи поступил в суд в конце декабря 2019 года, но позднее произошла замена истца на процессуального правопреемника — главу крестьянского хозяйства, кубанского винодела Асланбия Нагоя. Истец в качестве соответчика также требовал привлечь Российскую Федерацию в лице МВД России.

Напомним, в 2019 году стало известно о расследовании уголовного дела о преднамеренном банкротстве одного из винодельческих предприятий Кубани. В октябре того же года газета «Коммерсантъ» сообщила, что владелец ООО «Винодельня «Юбилейная» Асланбий Нагой в рамках дела отправлен под домашний арест. На сегодня он владельцем винодельни, по данным ЕГРЮЛ, не является.

Дело в том, что год назад в арбитраж был подан иск о банкротстве винодельни. Истцом выступала сама компания, в отношении которой в мае 2019 года было введено наблюдение. При обращении в арбитраж должник указал на наличие «неисполненных денежных обязательств на дату подачи настоящего заявления перед кредиторами в сумме 3 351 785 544,47 рубля».

На сегодня в рамках банкротного дела производство прекращено. Собственником винодельни на 99,9% является ООО «Агрофирма «Юбилейная», основной владелец которой московское ООО «Техностанкомаш» (доля — 99,9%). Оставшаяся часть у ПАО «Абрау Дюрсо».

Данные Асланбия Нагоя совпадают с данными бывшего депутата Госдумы от фракции «Единая Россия».