Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции на сумму $91,3 млн для поддержания курса национальной валюты, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Финансовые операции проводились с конца октября, когда тенге ощутил значительное давление из-за резкого снижения цен на энергоносители. В Нацбанке считают, что возобновление притока нерезидентов на рынок ценных бумаг стало положительным фактором для валютного рынка.

Напомним, в сентябре 2020 года Национальный банк Казахстана провел валютную интервенцию на сумму $232 млн. По итогам утренних торгов 9 ноября курс доллара на казахстанской фондовой бирже составил 431,2 тенге.